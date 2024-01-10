Закриття кримінального провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого без ухвалення рішення щодо виправдувального вироку, є погіршенням становища особи, - Верховний Суд

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який просто закрив провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

Закриття кримінального провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку зі смертю обвинуваченого, яка не є реабілітуючою, без ухвалення рішення щодо вироку, яким обвинуваченого було визнано невинуватим та виправдано у зв’язку з відсутністю в його діянні складу кримінального правопорушення, є погіршенням становища особи, стосовно якої було ухвалено виправдувальний вирок. Про це у постанові від 7 листопада 2023 року зазначила колегія суддів Першої судової палати ККС ВС у справі № 569/1916/16-к.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав обвинуваченого невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК, та виправдав у зв’язку з відсутністю в його діянні складу кримінального правопорушення.

Апеляційний суд закрив кримінальне провадження щодо обвинуваченого на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з його смертю.

У касаційній скарзі захисник зазначає, що суд апеляційної інстанції, закриваючи кримінальне провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з смертю обвинуваченого, тобто з нереабілітуючих підстав, істотно порушив вимоги кримінального процесуального закону, оскільки фактично погіршив становище обвинуваченого, відносно якого було ухвалено виправдувальний вирок.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. ККС ВС указав, що під час розгляду апеляційної скарги прокурора на виправдувальний вирок щодо обвинуваченого, який помер, суд апеляційної інстанції зобов’язаний був виконати вимоги статей 370, 404, 419 КПК, надати мотивовані відповіді на доводи апеляційної скарги прокурора та постановити ухвалу, передбачену одним із пунктів 1, 2, 5 або 6 ст. 407 КПК з урахуванням вимог статей 284, 417 цього Кодексу.

Закриваючи кримінальне провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК, яка не є реабілітуючою, без прийняття рішення щодо вироку, яким обвинуваченого було визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК, та виправдано у зв’язку з відсутністю в його діянні складу кримінального правопорушення, апеляційний суд фактично погіршив становище особи, стосовно якої було ухвалено виправдувальний вирок.

Автор: Наталя Мамченко

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