У Києві на Березняках палає автомийка: над районом піднявся чорний стовп диму, відео

Смог також затягнув вʼїзд на Дарницький міст.

На лівому березі Києва спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив автомийку на Березняках. Відео публікують в мережі.

Чорний стовп диму піднявся над цілим районом. Зокрема, смог затягнув вʼїзд на Дарницький міст.

Наразі відомо, що площа пожежі близько 100 квадратних метрів. Всі служби на місці.

Про постраждалих інформації поки немає.

У зв'язку з пожежею мешканцям району рекомендується закрити вікна та двері. Також слід уникати перебування на вулиці в районі пожежі.

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