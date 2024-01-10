Податкова пояснює, на які види виплат з оплати праці не діють готівкові обмеження

Виплати, що не належать до фонду оплати праці, — це внески підприємств на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, допомога з тимчасової непрацездатності та інші.

Податкова служба у Дніпропетровській області пояснила, на які види виплат з оплати праці не діють готівкові обмеження.

Зазначається, що згідно з п. 3 розд. І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 №148, виплати, пов’язані з оплатою праці – це виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду.

Відповідно до п. 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 №5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за №114/8713, виплати, що не належать до фонду оплати праці:

внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

допомога по тимчасовій непрацездатності; допомога по вагітності та пологах;

допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

допомога на поховання; оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення;

допомога по частковому безробіттю.

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