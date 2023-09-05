Комитет Рады поддержал увольнение Ольги Песчанской с должности главы АМКУ

Теперь Верховная Рада должна одобрить увольнение Песчанской.

Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики поддержал увольнение Ольги Песчанской с должности главы Антимонопольного комитета. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что сегодня заявление должна одобрить Верховная Рада. После этого пройдет заседание фракции коалиции.

Далее состоится внесение кандидатуры нового главы АМКУ, а именно Павла Кириленко – главы Донецкой ОВА.

Также на завтра запланировано еще одно заседание Комитета по этому вопросу, а дальше пройдет голосование за назначение нового главы АМКУ.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Песчанская подала в Раду заявление об увольнении.

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