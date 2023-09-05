Комітет Ради підтримав звільнення Ольги Піщанської з посади голови АМКУ

Тепер Верховна Рада має схвалити звільнення Піщанської.

Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики підтримав звільнення Ольги Піщанської з посади голови Антимонопольного комітету. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що сьогодні заяву має схвалити Верховна Рада. Після цього пройде засідання фракції коаліції.

Далі відбудеться внесення кандидатури нового голови АМКУ, а саме Павла Кириленка - голови Донецької ОВА.

Також на завтра заплановане ще одне засідання Комітету щодо цього питання, а далі пройде голосування за призначення нової голови АМКУ.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Піщанська подала до Ради заяву про звільнення.

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