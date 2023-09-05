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Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

ВАКС потрібно працювати над швидкістю розгляду справ, – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що деякі справи розглядаються в судах ще з 2016 року.

Чиновники зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, де проживають їх діти та дружини за кордоном протягом воєнного стану

Законом про відновлення декларування пропонують на час війни звільнити чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.

НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто чиновниками, якщо їх придбано до призначення на посаду

До закону про відновлення декларування додали норму, за якою підстави набуття квартир та іншого майна чиновниками до призначення на посаду не будуть перевірятися.

  1. В Україні

Комітет Ради підтримав звільнення Ольги Піщанської з посади голови АМКУ

14:06, 5 вересня 2023
Тепер Верховна Рада має схвалити звільнення Піщанської.
Комітет Ради підтримав звільнення Ольги Піщанської з посади голови АМКУ
Фото: УНІАН
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Комітет Верховної Ради з питань економічної політики підтримав звільнення Ольги Піщанської з посади  голови Антимонопольного комітету. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк. 

Він зазначив, що сьогодні заяву має схвалити Верховна Рада. Після цього пройде засідання фракції коаліції.

Далі відбудеться внесення кандидатури нового голови АМКУ, а саме Павла Кириленка - голови Донецької ОВА. 

Також на завтра заплановане ще одне засідання Комітету щодо цього питання, а далі пройде голосування за призначення нової голови АМКУ.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Піщанська подала до Ради заяву про звільнення.

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