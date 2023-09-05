Голова АМКУ зміниться: Арахамія анонсував призначення Павла Кириленка замість Ольги Піщанської

Голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська подала до Ради заяву про звільнення.

Ольга Піщанська звільняється з посади голови Антимонопольного комітету. Її заява надійшла до Верховної Ради. Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, на її місце планують призначити Павла Кириленка, нинішнього голову Донецької ОВА.

"Зміни до порядку денного роботи ВР в кадрових питаннях. Вчора КМУ встиг опрацювати всі необхідні документи, тому додаємо ще одне питання: 1. Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали. 2. Наступного дня опрацювуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ", - повідомив Арахамія у Telegram.

З його слів, посада голови ФДМУ поки залишається без призначення.

Нагадаємо, що раніше депутати анонсував кадрові ротації в уряді і не тільки.

Так, Верховна Рада днями може призначити нового міністра культури. Новою очільницею Мінкульту може стати Юлія Федів.

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