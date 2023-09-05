Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Керівники ВАКС, НАБУ та САП вирішили публічно не розповідати деталі візиту до Вашингтону

Загадковий дев’ятиденний візит керівників ВАКС, НАБУ та САП у Вашингтон оплатила американська сторона.

У кожного члена Вищої ради правосуддя буде свій помічник, - до закону введуть окрему статтю

Можливість мати помічників для членів Вищої ради правосуддя встановлять у законі.

Бюджет органів пробації поповнять за рахунок сплати засудженими витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення

За рішеннями, прийнятими у кримінальних провадженнях, якими призначено покарання у виді штрафу, стягувачем буде уповноважений орган з питань пробації.

Верховний Суд уточнив правову позицію стосовно ознак рішення субʼєкта владних повноважень для віднесення його до виду регуляторних актів

Виконком міськради затвердив тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування авто, громадська організація звернулася до суду про визнання їх протиправними та нечинними.

Декларування відновлять, але Реєстр декларацій поки буде закритим, — Анастасія Радіна

Реєстр декларацій залишиться у закритому доступі ще на рік, - голова антикорупційного Комітету Ради.

  1. В Україні

Голова АМКУ зміниться: Арахамія анонсував призначення Павла Кириленка замість Ольги Піщанської

09:55, 5 вересня 2023
Голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська подала до Ради заяву про звільнення.
Голова АМКУ зміниться: Арахамія анонсував призначення Павла Кириленка замість Ольги Піщанської
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Ольга Піщанська звільняється з посади голови Антимонопольного комітету. Її заява надійшла до Верховної Ради. Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

За його словами, на її місце планують призначити  Павла Кириленка, нинішнього голову Донецької ОВА.

"Зміни до порядку денного роботи ВР в кадрових питаннях. Вчора КМУ встиг опрацювати всі необхідні документи, тому додаємо ще одне питання: 1. Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали. 2. Наступного дня опрацювуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ", - повідомив Арахамія у Telegram.

З його слів, посада голови ФДМУ поки залишається без призначення.

Нагадаємо, що раніше депутати анонсував кадрові ротації в уряді і не тільки.

Так, Верховна Рада днями може призначити нового міністра культури. Новою очільницею Мінкульту може стати Юлія Федів.

Міністр оборони Олексій Резніков подав у відставку. Замість нього можуть призначити Рустема Умєрова, який звільнився з посади голови Фонду держмайна. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області