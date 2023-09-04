Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна

Рустема Умерова планують призначити міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

Фото: focus.ua

У понеділок, 4 вересня, до Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

«Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні», - зазначив спікер парламенту.

Зазначимо, Рустема Умерова планують призначити міністром оборони України замість Олексія Резнікова, який подав заяву про відставку.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Міністерство має очолити Рустем Умєров.

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