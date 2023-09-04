Стало відомо, чи застосовуються до платників екоподатку штрафи під час війни

До платника екоподатку, який має можливість своєчасного виконання своїх податкових обов’язків, застосовуються штрафи та пеня у випадку порушення правил сплати (перерахування) узгоджених сум екоподатку.

Державна податкова служба роз’яснила, чи застосовуються до платників екоподатку штрафи під час війни.

Відповідно до п. 250.1 ПКУ базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Платники податку складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п. 250.2 ПКУ).

Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання, які тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу, визначені у cт. 124 ПКУ.

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) − плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з осіб, що вчинили податкове правопорушення або порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.265 ПКУ);

Порядок нарахування пені встановлено ст. 129 ПКУ.

Пеня − сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми податкових зобов’язань та/або на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки, а також нарахована в інших випадках та порядку, передбачених ПКУ або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (пп. 14.1.162 ПКУ).

Відповідно до пп. 129.1.1 ПКУ нарахування пені розпочинається при нарахуванні контролюючим органом податкового зобов’язання у встановлених ПКУ випадках, не пов’язаних з проведенням перевірки, або при нарахуванні контролюючим органом грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні згідно з ПКУ.

На суму грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.1 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, якщо її розмір не встановлено, нараховується пеня за кожен календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожен такий день (абз. 1 п. 129.4 ПКУ).

Також пп. 129.9.7 ПКУ визначено, що пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню, зокрема, у випадку вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою внаслідок запровадження воєнного, надзвичайного стану.

Разом із цим, згідно з п. 52-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Водночас пунктом 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, затверджено наказом Мінфіну від 29.07.2022 № 225.

З урахуванням змін до ПКУ, внесених Законами України від 12.05.2022 № 2260-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та ЄСВ під час дії воєнного, надзвичайного стану» (набрав чинності з 27.05.2022) та від 13.12.2022 № 2836-ІХ «Про внесення змін до ПКУ та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України» (набрав чинності з 03.01.2023), тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків i зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 пiдрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, зокрема:

платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків щодо подання звітності, у тому числі передбаченої п. 46.2 ПКУ, за I квартал 2022 року (для звітності, що подається за квартальний звітний (податковий) період), за умови подання такої звітності до контролюючого органу не пізніше 20.07.2022 та сплати не пізніше 01.08.2022.

Таким чином, до платника екологічного податку, який має можливість своєчасного виконання своїх податкових обов’язків з екологічного податку, застосовуються штрафні санкції та пеня у випадку порушення правил сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань з екологічного податку.

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