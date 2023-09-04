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Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

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  1. В Україні

Прокуратура передала ЗСУ конфісковані товари військового призначення на майже 3 млн гривень

15:29, 4 вересня 2023
Товари військового призначення, вилучені під час розслідування в магазинах Черкаської та Миколаївської областей, були передані на потреби ЗСУ.
Прокуратура передала ЗСУ конфісковані товари військового призначення на майже 3 млн гривень
Джерело фото: Офіс Генпрокурора
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За результатами санкціонованих обшуків магазинів на території Черкаської та Миколаївської областей вилучено бронежилети, турнікети, тактичні шоломи, тепловізори, радіостанції та інше військове майно без відповідних сертифікатів. Тепер товари військового призначення передали на ЗСУ, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Усі ці товари були вилучені в рамках кримінального розслідування, яке стосувалося незаконного використання гуманітарної допомоги та ухилення від сплати податків у великому розмірі. Поміж іншого, були також відсутні супровідні документи, які підтверджували легальне ввезення та походження цих товарів на територію України.

Суд задовільнив клопотання Офісу Генерального прокурора щодо перереєстрації цих товарів на користь держави на суму майже 3 мільйони гривень.

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