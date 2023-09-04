Прокуратура передала ВСУ конфискованные товары военного назначения на почти 3 млн гривен

Товары военного назначения, изъятые в ходе расследования в магазинах Черкасской и Николаевской областей, были переданы на нужды ВСУ.

Источник фото: Офис Генпрокурора

По результатам санкционированных обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей изъяты бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции и другое военное имущество без соответствующих сертификатов. Теперь товары военного назначения передали на ВСУ, – сообщает Офис Генпрокурора.

Все эти товары были изъяты в рамках уголовного расследования, которое касалось незаконного использования гуманитарной помощи и уклонения от уплаты налогов в крупном размере. Среди прочего, отсутствовали также сопроводительные документы, подтверждающие легальный ввоз и происхождение этих товаров на территорию Украины.

Суд удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора о перерегистрации этих товаров в пользу государства на сумму почти 3 миллиона гривен.

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