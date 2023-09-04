В Киеве руководство ДЮСШ разоблачено в растрате 1 млн грн, выделенных на ремонт школы

Сторонами были заключены договоры о закупке работ за государственные средства.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранительные органы сообщили о подозрении и.о. директора ДЮСШ «Школа Спорта» по растрате бюджетных средств при капитальном ремонте помещения школы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, между «Школой спорта» в лице руководителя и подрядной организацией в 2021 году были заключены договоры по закупке работ за государственные средства.

«Подозреваемый, достоверно зная, что объемы произведенных подрядчиком работ и их стоимость не соответствуют указанным в документах, подписал акты приемки выполненных работ», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что сумма ущерба, нанесенного столичному бюджету, составляет около 1 млн гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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