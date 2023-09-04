У Києві керівництво ДЮСШ викрито у розтраті 1 млн грн, виділених на ремонт школи

Сторонами були укладені договори щодо закупівлі робіт за державні кошти.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронні органи повідомили про підозру в.о. директора ДЮСШ «Школа Спорту» у розтраті бюджетних коштів під час капітального ремонту приміщення школи.

Як повідомила Київська міська прокуратура, між «Школою спорту» в особі керівника та підрядною організацією у 2021 році були укладені договори щодо закупівлі робіт за державні кошти.

«Підозрюваний, достовірно знаючи, що обсяги здійснених підрядником робіт та їх вартість не відповідають зазначеним у документах, підписав акти приймання виконаних робіт», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що сума збитків, завданих столичному бюджету, становить близько 1 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що Раді пропонують запровадити довічне позбавлення волі за корупцію під час війни.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.