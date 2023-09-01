Раді пропонують запровадити довічне позбавлення волі за корупцію під час війни

З’явився текст законопроекту про прирівняння корупції до державної зради – пропонується карати чиновників та суддів довічним позбавленням волі за корупцію.

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Як відомо, наприкінці минулого тижня Президент Володимир Зеленський розповів, що корупційні злочини можуть прирівняти до державної зради. «Я поставив задачу. Законодавцю буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на військовий час. Авжеж, така зброя не може бути постійною, але на час війни це допоможе», - зазначив Зеленський в інтерв’ю.

«Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде досить серйозний інструмент. Щоб навіть не думали. Але це не розстріл, не сталінізм», додав він.

Президент зазначив, що відповідний інструмент може бути «задіяний якомога швидше».

За словами Володимира Зеленського, відповідний законопроект буде внесений протягом тижня. А далі справа за парламентом, додав він.

30 серпня у Верховній Раді з’явився законопроект 9659, який за назвою співпадає із озвученою Президентом Зеленським ініціативою – щодо прирівняння карності корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період воєнного стану. Однак авторами законопроекту виступає колишній спікер Дмитро Разумков та депутати з його об’єднання.

Інших зареєстрованих законопроектів у парламенті поки немає.

Отже, законопроект 9659 не передбачає буквального «прирівняння» корупції до держзради в процесуальному аспекті та передачі цих справ за підслідністю від НАБУ до СБУ.

Разом з тим, він виокремлює корупційні дії під час війни в окрему статтю Кримінального кодексу та пропонує посилити покарання – у тому числі, передбачити довічне позбавлення волі.

«Довічне» з конфіскацію майна може бути застосоване за вчинене під час воєнного стану:

привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище

нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, а так само здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах

зловживання владою або службовим становищем

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря, вчинене особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище

набуття особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди, вчинене особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище.

Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті автори пропонують розуміти зокрема міністрів та їх заступників, членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, членів Центральної виборчої комісії, членів та інспекторів Вищої ради правосуддя, членів та інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, народних депутатів України, Директора НАБУ та його заступників, Голову Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників, Генерального прокурора та його заступників, Секретаря РНБО та його заступників, а також суддів, прокурорів, слідчих і дізнавачів, керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів тощо.

Справи за відповідною новою статтею 111-3 КК пропонується доручити розглядати Вищому антикорупційному суду.

Автор: Наталя Мамченко

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