Я не кину свою державу, — Зеленський повідомив, чи піде на другий строк, якщо вибори-2024 відбудуться

Президент озвучив низку умов для проведення виборів під час війни.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що балотуватиметься на другий термін, якщо вибори в країні все ж таки відбудуться. Про це він сказав в інтерв'ю португальському громадському телебаченню RTP.

За його словами, під час війни Україна юридично не має права проводити вибори. Однак президент додав, що «готовий вносити зміни до законодавства».

Відповідаючи на питання щодо страху програшу на виборах Зеленський відповів: «Я нічого не боюся».

«У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну», – наголосив він.

Водночас Президент вважає, що вибори мають проходити повністю на території України, щоб мали можливість проголосувати військові та українці, які зараз знаходяться за кордоном.

Також він зазначив, що потрібні міжнародні спостерігачі, щоб все було законно.

«Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити», – зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що хоче залучити українську діаспору, особливо тих, хто шукав притулку від війни в чужих землях, і гарантувати безпеку голосування без загроз можливих російських обстрілів.

Також актуальним є питання фінансування виборів, оскільки Зеленський виступає проти виділення державних коштів на проведення голосування.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше коментував можливість проведення виборів під час війни. Він підкреслив, що має бути забезпечено фінансування та присутність іноземних спостерігачів на виборчих дільницях на передовій.

Зазначимо, що 29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії військового стану така можливість заборонена законом. А вже у 2024 році в Україні мали відбутися президентські вибори.

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