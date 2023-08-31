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  1. В Украине

Я не брошу свое государство, — Зеленский сообщил, пойдет ли на второй срок, если выборы-2024 состоятся

19:24, 31 августа 2023
Президент озвучил ряд условий для выборов во время войны.
Я не брошу свое государство, — Зеленский сообщил, пойдет ли на второй срок, если выборы-2024 состоятся
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что будет баллотироваться на второй срок, если выборы в стране все-таки пройдут. Об этом он сказал в интервью португальскому общественному телевидению RTP.

По его словам, во время войны Украина юридически не имеет права проводить выборы. Однако Президент добавил, что «готов вносить изменения в законодательство».

Отвечая на вопрос о страхе проигрыша на выборах Зеленский ответил: «Я ничего не боюсь».

«В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну», - подчеркнул он.

В то же время, Президент считает, что выборы должны проходить полностью на территории Украины, чтобы имели возможность проголосовать военные и украинцы, которые сейчас находятся за границей.

Также он отметил, что нужны международные наблюдатели, чтобы все было законно.

«Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно, как и на предыдущих выборах. Я не хочу это пропустить», – отметил глава государства.

Зеленский заявил, что хочет привлечь украинскую диаспору, особенно тех, кто искал убежища от войны в чужих землях, и обеспечить безопасность голосования без угроз возможных российских обстрелов.

Также актуален вопрос финансирования выборов, поскольку Зеленский выступает против выделения государственных средств на проведение голосования.

Напомним, Владимир Зеленский ранее прокомментировал возможность проведения выборов во время войны. Он подчеркнул, что должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовом.

Отметим, что 29 октября в Украине должны были состояться парламентские выборы, однако во время действия военного положения такая возможность запрещена законом. А уже в 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы.

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