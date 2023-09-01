На фронте погиб 22-летний британский доброволец

Сэм Ньюи приехал в Украину в начале российского вторжения и воевал на нескольких фронтах.

Фото: flickr.com/Jerome Starkey

В Украине во время боевых действий погиб 22-летний британец Сэм Ньюи. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что, по словам брата погибшего, Сэм приехал в Украину в начале российского вторжения и воевал на нескольких фронтах во время своей службы.

"Я не могу выразить словами, насколько я разбит. Я также не могу подчеркнуть, как я горжусь своим младшим братом. Сэм, ранее не имевший военного опыта, был членом группы международных добровольцев, известных как Темные ангелы", - сказал он.

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