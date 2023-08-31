Беременная женщина пыталась перевезти мужчину за границу в нише для шины, видео

Пограничники при осмотре авто обнаружили в нише для шины обнаженного мужчину.

Фото: ГПСУ

Беременная 29-летняя гражданка Чехии пыталась перевезти своего сожителя за границу в нише для шины. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что в пункте пропуска "Лужанка", во время углубленного досмотра "БМВ" под управлением иностранки, пограничники обнаружили в нише для запасного колеса обнаженного мужчину.

После обнаружения "пассажира" женщина создала конфликтную ситуацию. Как сообщается, она ложилась под колеса автомобиля и пыталась скрыться, однако его задержали.

"Чтобы унять горе-переправительницу, которой теперь грозит уголовная ответственность по ст.332 УКУ и ее сожителя пограничникам пришлось вызвать полицейских. В ходе выяснения всех обстоятельств правонарушения, правоохранители приняли решение об эвакуации "БМВ" из пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность, а мужчина пока находится в пункте временного содержания.

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