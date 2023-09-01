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  1. В Украине

Как получить статус участника боевых действий: подробности

09:28, 1 сентября 2023
В Украине обновлен порядок предоставления статуса участника боевых действий.
Как получить статус участника боевых действий: подробности
Источник фото: Милитарный
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Отныне в Украине для получения статуса УБД необходимо направлять в Комиссию, ответственную за рассмотрение материалов о назначении участниками боевых действий, только один документ – Справку о прямом участии лица в мероприятиях, направленных на обеспечение обороны Украины, защиту населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, – сообщает Оbozrevatel.

Эта справка должна содержать название, дату регистрации и регистрационный номер как минимум одного из следующих документов:

  • отчеты о боевых действиях;
  • оперативные журналы боевых событий (задач, ситуационных обзоров);
  • записи вахтенных служб;
  • полетные книги;
  • журналы службы;
  • приказы о включении в мероприятия, направленные на оборону Украины;
  • отчеты по разведывательным мероприятиям;
  • справки об обстоятельствах ранений (травм, контузий, инвалидности).

Ранее было обязательно прилагать копии этих документов к справке.

Порядок подачи документов для получения статуса участника боевых действий остается неизменным.

В течение 30 календарных дней с момента участия лица в боевых действиях, проведении разведывательных мероприятий, получении травм (ранений, контузий, инвалидности), лица, принимавшие участие в мероприятиях для обороны Украины, защиты населения и интересов государства в контексте военной агрессии российской федерации против Украины, командиры (начальники) военных подразделений (структурных подразделений), или другие руководители предприятий, учреждений и организаций, которые осуществляли руководство военными подразделениями (структурными подразделениями), учреждениями и заведениями, в состав которых входили лица, обязаны предоставить Комиссии документ, подтверждающий непосредственное участие лица в мероприятиях, направленных на обеспечение обороны Украины, защиту населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины.

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