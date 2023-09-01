Как получить статус участника боевых действий: подробности

В Украине обновлен порядок предоставления статуса участника боевых действий.

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Отныне в Украине для получения статуса УБД необходимо направлять в Комиссию, ответственную за рассмотрение материалов о назначении участниками боевых действий, только один документ – Справку о прямом участии лица в мероприятиях, направленных на обеспечение обороны Украины, защиту населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, – сообщает Оbozrevatel.

Эта справка должна содержать название, дату регистрации и регистрационный номер как минимум одного из следующих документов:

отчеты о боевых действиях;

оперативные журналы боевых событий (задач, ситуационных обзоров);

записи вахтенных служб;

полетные книги;

журналы службы;

приказы о включении в мероприятия, направленные на оборону Украины;

отчеты по разведывательным мероприятиям;

справки об обстоятельствах ранений (травм, контузий, инвалидности).

Ранее было обязательно прилагать копии этих документов к справке.

Порядок подачи документов для получения статуса участника боевых действий остается неизменным.

В течение 30 календарных дней с момента участия лица в боевых действиях, проведении разведывательных мероприятий, получении травм (ранений, контузий, инвалидности), лица, принимавшие участие в мероприятиях для обороны Украины, защиты населения и интересов государства в контексте военной агрессии российской федерации против Украины, командиры (начальники) военных подразделений (структурных подразделений), или другие руководители предприятий, учреждений и организаций, которые осуществляли руководство военными подразделениями (структурными подразделениями), учреждениями и заведениями, в состав которых входили лица, обязаны предоставить Комиссии документ, подтверждающий непосредственное участие лица в мероприятиях, направленных на обеспечение обороны Украины, защиту населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины.

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