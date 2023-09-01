Як отримати статус учасника бойових дій: подробиці

В Україні оновлено порядок надання статусу учасника бойових дій.

Джерело фото: Мілітарний

Відтепер в Україні для здобуття статусу УБД необхідно надсилати до Комісії, відповідальної за розгляд матеріалів про призначення учасниками бойових дій, лише один документ – Довідку про пряму участь особи в заходах, спрямованих на забезпечення оборони України, захист населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, – повідомляє Оbozrevatel.

Ця довідка повинна містити назву, дату реєстрації та реєстраційний номер щонайменше одного з таких документів:

звіти про бойові дії;

оперативні журнали бойових подій (завдань, ситуаційних оглядів);

записи вахтових служб;

польотні книги;

журнали служби;

накази щодо включення до заходів, спрямованих на оборону України;

звіти щодо розвідувальних заходів;

довідки про обставини поранень (травм, контузій, інвалідності).

Раніше було обов'язково додавати копії цих документів до довідки.

Порядок подання документів для отримання статусу учасника бойових дій залишається незмінним.

Впродовж 30 календарних днів з моменту участі особи в бойових діях, проведенні розвідувальних заходів, отриманні травм (поранень, контузій, інвалідності), особи, які брали участь в заходах для оборони України, захисту населення та інтересів держави в контексті військової агресії рф проти України, командири (начальники) військових підрозділів (структурних підрозділів), або інші керівники підприємств, установ та організацій, які здійснювали керівництво військовими підрозділами (структурними підрозділами), установами та закладами, до складу яких входили особи, зобов'язані надати Комісії документ, що підтверджує безпосередню участь особи в заходах, спрямованих на забезпечення оборони України, захист населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією рф проти України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.