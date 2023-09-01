Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд розглянув кримінальну справу, де директора ТОВ обвинувачували у невиконанні судового рішення, і нагадав, що є об’єктивною стороною цього злочину

Керівницю ТОВ обвинувачували у тому, що вона, знаючи про існування судового рішення, після отримання матеріалів виконавчого провадження, продовжувала експлуатацію об`єкту, шляхом надання в оренду власного нерухомого майна.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

  1. В Україні

Як отримати статус учасника бойових дій: подробиці

09:28, 1 вересня 2023
В Україні оновлено порядок надання статусу учасника бойових дій.
Як отримати статус учасника бойових дій: подробиці
Джерело фото: Мілітарний
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Відтепер в Україні для здобуття статусу УБД необхідно надсилати до Комісії, відповідальної за розгляд матеріалів про призначення учасниками бойових дій, лише один документ – Довідку про пряму участь особи в заходах, спрямованих на забезпечення оборони України, захист населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, – повідомляє Оbozrevatel.

Ця довідка повинна містити назву, дату реєстрації та реєстраційний номер щонайменше одного з таких документів:

  • звіти про бойові дії;
  • оперативні журнали бойових подій (завдань, ситуаційних оглядів);
  • записи вахтових служб;
  • польотні книги;
  • журнали служби;
  • накази щодо включення до заходів, спрямованих на оборону України;
  • звіти щодо розвідувальних заходів;
  • довідки про обставини поранень (травм, контузій, інвалідності).

Раніше було обов'язково додавати копії цих документів до довідки.

Порядок подання документів для отримання статусу учасника бойових дій залишається незмінним.

Впродовж 30 календарних днів з моменту участі особи в бойових діях, проведенні розвідувальних заходів, отриманні травм (поранень, контузій, інвалідності), особи, які брали участь в заходах для оборони України, захисту населення та інтересів держави в контексті військової агресії рф проти України, командири (начальники) військових підрозділів (структурних підрозділів), або інші керівники підприємств, установ та організацій, які здійснювали керівництво військовими підрозділами (структурними підрозділами), установами та закладами, до складу яких входили особи, зобов'язані надати Комісії документ, що підтверджує безпосередню участь особи в заходах, спрямованих на забезпечення оборони України, захист населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією рф проти України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду