ВАКС обрав запобіжний захід заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому

Антикорсуд застосував до Висоцького запобіжний захід у вигляді 805 200 грн застави.

Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 805 200 гривень для заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького. Його підозрюють в розтраті понад 62 млн гривень під час закупівлі продуктів.

Зазначимо, що прокурори просили про арешт посадовця із заставою у розмірі 4,9 млн грн.

У випадку внесення застави Висоцькому потрібно буде:

прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з Києва без дозволу;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

не спілкуватись з іншим підозрюваним — заступником Міністра економіки Олександром Грибаном та свідками;

здати закордонні паспорти та інші документи, які дозволяють перетнути кордон.

Нагадаємо, 24 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. До схем причетні колишній заступник міністра економіки та перший заступник міністра аграрної політики.

Як встановлено в ході досудового розслідування, у березні 2022 року першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства реалізовано схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю.

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