Булінг у школах Польщі: куди звернутися

Надано контакти телефонів, куди можна скаржитися на булінг дітей у Польщі.

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У польських школах українські діти можуть стикатися із булінгом. Неодноразово біженців ображають та закликають повертатися додому. Дитина вразливо сприймає подібні заклики, через що діти відмовляються від очної освіти у польських навчальних закладах. На цькування можна поскаржитися на спеціальні гарячі лінії, – повідомляє «Спільно».

«Приниження дітей – неприпустима поведінка», – йдеться у повідомленні.

Біженців у Польщі закликають вживати заходів, зокрема, якщо помітили булінг чи насильство щодо дітей можна поскаржитися за такими телефонами:

гаряча лінія фонду «Даємо дітям сили» – 800 100 100 або 222 309 900;

телефонна лінія довіри для дітей у різних ситуаціях: +48 116111;

дитяча гаряча лінія Омбудсмена у справах дітей – 800 12 12 12 (чат czat.brpd.gov.pl);

лінія допомоги потерпілим для біженців із України: +48 222 309 900.

Консультанти надають підтримку та інформацію українською та російською мовами.

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