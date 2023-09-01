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Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

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  1. У світі

Булінг у школах Польщі: куди звернутися

10:37, 1 вересня 2023
Надано контакти телефонів, куди можна скаржитися на булінг дітей у Польщі.
Булінг у школах Польщі: куди звернутися
Джерело фото: Pixabay
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У польських школах українські діти можуть стикатися із булінгом. Неодноразово біженців ображають та закликають повертатися додому. Дитина вразливо сприймає подібні заклики, через що діти відмовляються від очної освіти у польських навчальних закладах. На цькування можна поскаржитися на спеціальні гарячі лінії, – повідомляє «Спільно».

«Приниження дітей – неприпустима поведінка», – йдеться у повідомленні.

Біженців у Польщі закликають вживати заходів, зокрема, якщо помітили булінг чи насильство щодо дітей можна поскаржитися за такими телефонами:

  • гаряча лінія фонду «Даємо дітям сили» – 800 100 100 або 222 309 900;
  • телефонна лінія довіри для дітей у різних ситуаціях: +48 116111;
  • дитяча гаряча лінія Омбудсмена у справах дітей – 800 12 12 12 (чат czat.brpd.gov.pl);
  • лінія допомоги потерпілим для біженців із України: +48 222 309 900.

Консультанти надають підтримку та інформацію українською та російською мовами.

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