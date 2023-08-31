Суд обирає запобіжний захід патрульному, який застрелив чоловіка у Дніпрі, відео

Прокурор просить суд обрати поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Фото: Радіо Свобода

У Дніпрі 31 серпня проходить судове засідання, де оберуть запобіжний захід поліцейському, який 29 серпня застрелив чоловіка.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу патрульному відбувається за допомогою відеозв’язку, що пов'язано зі станом здоров'я правоохоронця.

Прокурор просить суд обрати поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

У Телеграм-каналах пишуть, що після перегляду записаних дітьми загиблого відео та зйомки з бодікамер поліцейських, суддя пішов до нарадчої кімнати. Є відповідне відео.

Нагадаємо, правоохоронцюя затримали за підозрою у перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. Судове засідання привернуло увагу, оскільки до суду прийшли кілька десятків поліцейських, які прагнуть виразити свою підтримку обвинуваченому.

На фоні подій, Давид Арахамія заявив: «ми розмежуємо достатні і недостатні межі самооборони».

Глава МВС Ігор Клименко прокоментував трагедію, у якій правоохоронець застрелив чоловіка, зазначивши, що стрілянина в Дніпрі – серйозний прецедент, у правовій державі не б'ють поліцейських.

Крім того, у прокуратурі прокоментували інцидент з патрульним, який застрелив чоловіка в Дніпрі.

Додамо, поліція опублікувала відео з нагрудних камер патрульних, які зафіксували стрілянину у Дніпрі.

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