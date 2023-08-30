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У прокуратурі прокоментували інцидент з патрульним, який застрелив чоловіка в Дніпрі

17:08, 30 серпня 2023
Представник прокуратури заявив, що було зареєстровано кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень щодо стрілянини у Дніпрі.
У прокуратурі прокоментували інцидент з патрульним, який застрелив чоловіка в Дніпрі
Фото: dp.informator.ua
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Як раніше повідомлялося, 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі співробітник поліції застрелив чоловіка.

Заступник керівника прокуратури Дніпропетровської області Олександр Савенко прокоментував цей інцидент.

За його словам, було зареєстровано кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень щодо події, яка сталася на проспекті Мазепи.

«Патрульними поліцейськими було зупинено авто, в якому перебували 4 громадян, зокрема 2 дітей. На вимогу поліцейських вийти з авто водій відмовилася це робити. Через це поліцейські застосували силу. Було здійснено декілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці. На даний час проводяться слідчі дії. Ми працюємо у кримінальному провадженні, встановлюємо всі фактичні дані, – сказав він.

За словами Савенка, попередньо, за кермом була жінка.

«Знову ж таки, всі точні обставини, всі точні події будуть встановлені в ході слідства», - заявив він.

Наразі слідство встановлює, за що саме поліцейські зупинили автівку.

Також Олександр Савенко прокоментував факт застосування зброї поліцейським.

 «Ну, щодо питання «правий» і «неправий», це і є предметом дослідження цього кримінального провадження, так, як я вже відповідав, а у випадку, якщо буде доведено винність і встановлено вину особи, доведено її судом, то покарання призначає суд у межах статті санкції, яку йому вмінять», - сказав він, додавши, що «може максимально загрожувати до 15 років». 

Раніше ми писали, щодо інциденту розпочато кримінальне провадження.

Додамо, у Дніпрі затримали патрульного, який застрелив чоловіка.

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