В прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре

Представитель прокуратуры заявил, что было зарегистрировано уголовное производство по факту превышения служебных полномочий по стрельбе в Днепре.

Фото: dp.informator.ua

Как ранее сообщалось, 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре сотрудник полиции застрелил мужчину.

Заместитель руководителя прокуратуры Днепропетровской области Александр Савенко прокомментировал этот инцидент.

По его словам, было зарегистрировано уголовное производство по факту превышения служебных полномочий по произошедшему на проспекте Мазепы.

«Патрульными полицейскими были остановлены авто, в котором находились 4 гражданина, в том числе 2 детей. По требованию полицейских выйти из авто водитель отказалась это делать. Поэтому полицейские применили силу. Были произведены несколько выстрелов, в результате которых потерпевший погиб на месте. В настоящее время проводятся следственные действия. Мы работаем в уголовном производстве, устанавливаем все фактические данные», – сказал он.

По словам Савенко, предварительно, за рулем была женщина.

«Опять же, все точные обстоятельства, все точные события будут установлены в ходе следствия», - заявил он.

Следствие устанавливает, за что именно полицейские остановили автомобиль.

Также Александр Савенко прокомментировал факт применения оружия полицейским.

«Ну, по вопросу «правый» и «неправый», это и есть предмет исследования этого уголовного производства, так, как я уже отвечал, а в случае, если будет доказана виновность и установлена вина лица, доказана его судом, то наказание назначает суд в рамках статьи санкции, которую ему применят», - сказал он, добавив, что «может максимально грозить до 15 лет».

Ранее мы писали, что по инциденту начато уголовное производство.

Добавим, в Днепре задержали патрульного, застрелившего мужчину.

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