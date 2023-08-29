У Дніпрі застрелили чоловіка, який накинувся на поліцейських, відео — ЗМІ

За попередніми даними, патрульні застрели чоловіка, який накинувся на них та почав їх бити після того, як вони зупинили його авто.

У вівторок, 29 серпня, в Дніпрі сталася стрілянина за участі поліцейських. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинув чоловік. Про це повідомляє місцеве видання ДніпроTV.

Зазначається, що на вулиці Авіаційній патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Між водієм та патрульною стався конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік напав на співробітницю поліції, а потім почав бити іншого патрульного.

У результаті бійки один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

На місці події працює поліція, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія. Тривають слідчі дії.

Очевидці кажуть, що чоловік був п′яний, а в машині знаходились діти.

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