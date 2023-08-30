У Харкові уроки проводитимуть на станціях метро: що відомо

Частина дітей ходитиме на уроки очно, але заняття проходитимуть не в школі, а на станціях метрополітену.

У Харкові частина дітей ходитиме на уроки очно, але заняття проходитимуть не в школі, а на станціях метрополітену. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Така форма навчання буде кілька разів на тиждень — наразі освітяни вже сформували 60 таких класів. Інші учні почнуть навчальний рік у дистанційному режимі.

«Зустрівся з харківськими батьками та педагогами, які виявили бажання обговорити деталі освітнього процесу, в усіх районах міста.

В діалозі ми разом скорегували майбутню концепцію навчання, зважаючи на час і реалії, у яких живемо.

Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі.

Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену.

Станом на вчорашній день у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.

Втім, до першого вересня є ще кілька днів, тож робота у цьому напрямку триває.

Дякую всім, хто долучився, за конструктив та зацікавленість!

Впевнений, що це рішення - наш перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю», — зазначив Терехов.

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