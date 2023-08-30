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В Харькове уроки будут проводить на станциях метро: что известно

11:07, 30 августа 2023
Часть детей будет ходить на уроки очно, но занятия будут проходить не в школе, а на станциях метрополитена.
В Харькове уроки будут проводить на станциях метро: что известно
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В Харькове часть детей будет ходить на уроки очно, но занятия будут проходить не в школе, а на станциях метрополитена. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Такая форма обучения будет несколько раз в неделю — в настоящее время педагоги уже сформировали 60 таких классов. Другие учащиеся начнут учебный год в дистанционном режиме.

«Встретился с харьковскими родителями и педагогами, изъявившими желание обсудить детали образовательного процесса, во всех районах города.

В диалоге мы вместе скорректировали будущую концепцию обучения, учитывая время и реалии, в которых мы живем.

Учреждения общего среднего образования, как и планировалось, начнут учебный год в дистанционном режиме.

Параллельно с этим будет работать офлайн-формат, согласно которому несколько раз в неделю дети будут очно посещать занятия в безопасных помещениях метрополитена.

По состоянию на вчерашний день в Харькове сформировано уже 60 таких классов на 1003 ребенка.

Впрочем, до первого сентября еще несколько дней, поэтому работа в этом направлении продолжается.

Благодарю всех, кто присоединился, за конструктив и заинтересованность!

Уверен, что это решение – наш первый общий и весомый шаг навстречу мирной жизни», — отметил Терехов.

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