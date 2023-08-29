ЗСУ підняли синьо-жовтий прапор на лівобережжі Херсонщини, — Гуменюк

Українські підрозділи висадились на лівий берег, аби підняти дух людей в окупації.

Ілюстративне фото \ Джерело: np.pl.ua

Українські захисники підняли синьо-жовтий прапор на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це заявила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк у коментарі Суспільному.

«Наші підрозділи висадились на лівий берег, аби підняти дух людей в окупації для того, щоб означити, що лівий берег — це Україна. Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба», – сказала Гуменюк.

Напередодні у мережі з'явилося відео, на якому два захисники під гімн України підіймають державний прапор на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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