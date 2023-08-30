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Кандидаты на должность члена Совещательной группы экспертов смогут подать документы до 12 сентября – Совет судей

17:05, 30 августа 2023
Совет судей Украины планирует избрать члена Совещательной группы экспертов для избрания судей КСУ.
Кандидаты на должность члена Совещательной группы экспертов смогут подать документы до 12 сентября – Совет судей
Источник фото: ССУ
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Совет судей Украины 30 августа 2023 года определил, что кандидаты на должность члена Совещательной группы экспертов от ССУ могут подать необходимые документы до 17:00 12 сентября

Также ССУ утвердил ориентировочный перечень документов, которые кандидаты на должность члена Совещательной группы экспертов должны будут подать в указанное время.

Кроме того, кандидаты должны будут указать, планируют ли они стать членом Совещательной группы, а также есть ли у них желание стать заместителем председателя Совещательной группы экспертов. 

Документы можно отправить как по почте, так и в электронном виде (но с обязательным направлением оригиналов по почте). 

Членом Совещательной группы экспертов может быть лицо, которое на день назначения достигло 45 лет, имеет высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 20 лет, а также является юристом с признанным уровнем компетенции.

Совещательная группа экспертов необходима для проведения отбора на вакантные должности судей Конституционного суда Украины от всех субъектов формирования КСУ – Президента, Верховной Рады и Съезда судей.

Напомним, что фактически это будет уже третья попытка Совета судей избрать своего представителя в состав Совещательной группы экспертов. В феврале 2023 года ни один из трех кандидатов на должность члена Совещательной группы экспертов не набрал необходимого количества голосов. В дальнейшем был объявлен повторный отбор члена Совещательной группы, однако до процедуры выборов дело не дошло из-за изменения профильного законодательства. В итоге конкурс на члена Совещательной группы был прекращен.

Дело в том, что 18 августа Президент подписал закон 3125-IX, предусматривающий новые изменения в процедуре избрания судей Конституционного Суда. Совещательная группа экспертов будет сформирована из 6 человек, половина из которых – это делегированные международными организациями и Венецианской комиссией эксперты. Именно у международных экспертов будет решающий голос при отборе кандидатов на должности судей КСУ.

Автор: Вячеслав Хрипун

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