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Кандидати на посаду члена Дорадчої групи експертів зможуть подати документи до 12 вересня – РСУ

17:05, 30 серпня 2023
Рада суддів України планує обрати члена Дорадчої групи експертів для обрання суддів КСУ.
Кандидати на посаду члена Дорадчої групи експертів зможуть подати документи до 12 вересня – РСУ
Джерело фото: РСУ
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Рада суддів України 30 серпня 2023 року визначила, що кандидати на посаду члена Дорадчої групи експертів від РСУ можуть подати необхідні документи до 17:00 12 вересня.

Також, РСУ затвердила орієнтовний перелік документів, які кандидати на посаду члена Дорадчої групи експертів мають подати у визначений час.

Крім того, кандидати повинні будуть вказати, чи планують вони стати членом Дорадчої групи, а також чи є в них бажання також стати заступником голови Дорадчої групи експертів.

Документи можна надіслати як поштою, так і в електронному вигляді (але з обов’язковим направленням оригіналів документів поштою).

Членом Дорадчої групи експертів може бути особа, яка на день призначення досягла 45 років, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 20 років, а також є правником з визнаним рівнем компетенції.

Зазначимо, що Дорадча група експертів необхідна для проведення відбору на вакантні посади суддів Конституційного суду України від усіх суб’єктів формування КСУ – Президента, Верховної Ради та З’їзду суддів.

Нагадаємо, що фактично це буде вже третя спроба РСУ обрати свого представника у склад Дорадчої групи експертів. У лютому 2023 року жоден з трьох кандидатів на посаду члена Дорадчої групи експертів не набрав необхідної кількості голосів. У подальшому було оголошено повторний відбір члена Дорадчої групи, однак до процедури виборів справа недійшла через зміну профільного законодавства. У підсумку, конкурс на члена Дорадчої групи був припинений.

Справа в тому, що 18 серпня Президент підписав закон 3125-IX, який передбачає нові зміни в процедуру обрання суддів Конституційного Суду. Дорадча група буде сформована з 6 осіб, половина з яких – це делеговані міжнародними організаціями та Венеційською комісією експерти. Саме міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидатів на посади суддів КСУ. 

Автор: В'ячеслав Хрипун

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