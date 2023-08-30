У Києві судитимуть ділків, які ошукали людей на продажі неіснуючих генераторів

Чоловіки розміщували неправдиві оголошення про продаж генераторів, а потім, отримавши від громадян передоплату, зникали.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві перед судом постануть двоє раніше судимих чоловіків, які під час блекауту розміщували в інтернеті неправдиві оголошення про продаж генераторів та ошукали близько двох десятків людей. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що восени 2022 року під час блекаутів двоє зловмисників розробили схему ошукування людей.



Чоловіки розміщували в інтернеті неправдиві оголошення про продаж генераторів та інших супутніх товарів без наміру їх продавати. Отримавши від громадян передоплату у розмірі від 1,5 до 4 тисяч гривень, вони зникали.



Органом досудового розслідування встановлено 19 потерпілих, яким завдано збитків на загальну суму майже 60 тис. гривень.



На даний час обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду по суті.



За вчинене чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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