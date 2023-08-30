У МЗС відреагували на заклики Орбана до «угоди з Путіним за спиною Києва»: Не торгуємо територіями і суверенітетом

Віктор Орбан назвав «нереалістичним» повернення Криму і заявив, що нібито Україна «не переможе рф».

У Міністерстві закордонних справ відреагували на нову заяву угорського прем’єра Віктора Орбана про те, що Заходу слід "укласти угоду із Путіним щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО".

Угорський прем'єр також вважає, що найкращим шансом для миру нібито є "припинення військової підтримки України". Також він назвав "нереалістичним" поверення Криму і заявив, що "Україна не перможе рф".

Спікер МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна не торгує своїми територіями та суверенітетом, і світ також не торгуватиме.

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра.

Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", - написав Ніколенко у фейсбук.

Зазначимо, що Віктор Орбан часто закликає Україну до переговорів з рф на умовах країни-агресора. Він також заявляв про "необхідність не допустити контранаступ ЗСУ".

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