В Україні почали судити водіїв електросамокатів за порушення ПДР

Здебільшого ДТП за участі водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні порушення.

Зображення: freepik.com

В Україні почали судити самокатників за порушення ПДР. Як повідомляє Опендатабот, за останні роки притягнуто до карної відповідальності 4 водіїв електросамокатів, здебільшого, за травмування пішоходів.

З 2023 року кермувальників електросамокатів визнано повноцінними учасниками дорожнього руху, проте наразі держава не затвердила спеціальні правила для електросамокатів.

Зазначається, що найчастіше порушники отримували обвинувальні вироки за травмування пішоходів. Наприклад, 1 рік умовно було присуджено вінничанину, який у квітні 2022 року на орендованому самокаті травмував жінку, що переходила велосипедну доріжку та тротуар.

Але здебільшого, пишуть у Опендатаботі, ДТП за участі водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні порушення.

Наразі за допомогою пошуковика по судовому реєстру Бабуся Опендатабот виявив 76 таких справ. Найчастіше самокатників притягають до відповідальності за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна (ст. 124 КУпАП). Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Як раніше ми писали, з вересня Париж не буде продовжувати контракти з трьома приватними операторами, які розгортають електросамокати в місті. Париж стане першою європейською столицею, яка заборонить електричні самокати.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.