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  1. В Украине

В Украине начали судить водителей электросамокатов за нарушение ПДД

23:02, 30 августа 2023
В основном ДТП с участием водителей самокатов квалифицируются как административные нарушения.
В Украине начали судить водителей электросамокатов за нарушение ПДД
Изображение: freepik.com
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В Украине начали судить самокатчиков за нарушение ПДД. Как сообщает Опендатабот, за последние годы привлечены к уголовной ответственности 4 водителя электросамоката, в основном, за травмирование пешеходов.

С 2023 года водителей электросамокатов признано полноценными участниками дорожного движения, однако в настоящее время государство не утвердило специальные правила для электросамокатов.

Отмечается, что чаще всего нарушители получали обвинительные приговоры за травмы пешеходов. Например, 1 год условно был присужден винничанину, который в апреле 2022 года на арендованном самокате травмировал женщину, которая переходила велосипедную дорожку и тротуар.

Но в основном, пишут в Опендатаботе, ДТП с участием водителей самокатов квалифицируются как административные нарушения.

В настоящее время с помощью поисковика по судебному реестру Бабушка Опендатабот обнаружил 76 подобных дел. Чаще всего самокатчиков привлекают к ответственности за нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств и другого имущества (ст. 124 КУоАП). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Как ранее мы писали, с сентября Париж не будет продлевать контракты с тремя частными операторами, разворачивающими электросамокаты в городе. С сентября Париж станет первой европейской столицей, которая запретит электрические самокаты.

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