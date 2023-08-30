В Израиле суд обязал компанию выплатить компенсации экс-работникам через платежное приложение

Решение о переводе средств через платежное приложение было принято для удобства истцов.

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В Израиле местный бренд одежды Castro проиграл дело по иску своих экс-работников и теперь должен выплатить им компенсацию, передает Walla.

Для удобства истцов судья постановил, что перевод денег необходимо сделать через платежные приложения Bit и PayBox.

Как отмечает источник, группа бывших работников компании решила подать коллективный иск в связи с невыплатой полагающихся им «праздничных» и «оздоровительных».

Суд по трудовым вопросам Бат-Яма стал на сторону истцов «в связи с нарушениями трудового законодательства со стороны работодателя».

Теперь компании Castro в течение 30 дней необходимо сообщить работникам о готовности перечислить им полагающиеся деньги, а в течение последующих 14 дней, или в любой другой удобный для истцов срок сделать денежный перевод.

Ранее сообщалось, что Республиканский комитет подал в суд на Google из-за маркировки почтовой рассылки как спам.

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