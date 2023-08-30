Начальник службы безопасности Apple предлагал полицейским взятку в виде 200 iPad

В США должностное лицо хотело получить разрешения на оружие.

Руководителя службы безопасности Apple будут судить по обвинению в даче взятки за получение лицензии на оружие, передает Bloomberg.

Коллегия судей апелляционного суда штата приняла решение, что судья низшей инстанции не должен был снимать обвинение во взяточничестве с Томаса Мойера - он обвиняется в том, что он обещал подарить 200 iPad офису шерифа округа Санта-Клара в замен на получение разрешения на скрытое ношение огнестрельного оружия, в котором ранее было отказано 4 сотрудникам Apple.

Как сообщает источник, компания добивалась разрешения на оружие, начиная с 2017 года, чтобы команда защиты руководства Apple могла быть вооружена после того, как сотрудники Мойера сообщили о более серьезных угрозах в адрес главного исполнительного директора Тима Кука.

Двухлетнее расследование, проведенное окружной прокуратурой, показало, что двое чиновников в офисе шерифа задерживали выдачу лицензий на скрытое ношение огнестрельного оружия до тех пор, пока заявители не предоставляли что-либо ценное.

Адвокаты Мойера убедили судью высшего окружного суда снять обвинение на основании того, что прокурор дал ошибочные инструкции по закону. Апелляционный суд Сан-Хосе отменил решение после того, как окружной прокурор обжаловал его.

В Apple заявили, что когда Мойеру было предъявлено обвинение, компания была проинформирована об этом, провела внутреннее расследование и не выявила никаких правонарушений.

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