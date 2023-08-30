Как помочь домашним животным пережить жару: советы

В квартирах необходимо обеспечить свободный доступ к прохладным местам.

Изображение: freepik.com

Жара бьет все рекорды. Как мы рассказывали, в Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекорды.

В Госпродпотребслужбе дали несколько советов, как помочь домашним животным пережить самые жаркие дни.

Больше всего рискуют перегреться молодые животные. В группе риска – животные с хроническими заболеваниями, а также любимцы с приплюснутыми мордашками, которым тяжелее дышать.

Как помочь животному в жару

В квартирах необходимо обеспечить свободный доступ к прохладным местам, например, ванной комнате. Не менее важен постоянный доступ к питьевой воде.

Следует позаботиться о рационе: уменьшить его, если животное мало двигается. Следите, чтобы еда не залеживалась в миске, ведь из-за температурного режима она быстрее портится.

Актуальность приобретают специальные сетки на окна «антикот», открытые окна - риск выпрыгнуть или случайно выпасть из окна.

Не стоит полностью остригать четырехлапых – это изменяет их терморегуляцию. Посоветуйтесь с ветеринаром.

Собаки и кошки почти не охлаждаются потея, животное охлаждается через хекания и благодаря воздуху в шерсти. Поэтому следует следить чтобы шерсть не сбивалась в комки.

К купаниям животных тоже следует подходить взвешенно. Если очень пушистое животное не обтереть, мокрая шерсть нагреется и ускорит перегревание.

В жару следует ограничить активность животного, даже если животное само его инициирует.

Выгуливать в наименее жаркие часы: рано утром или вечером берите на прогулки воду. Амуниция должна позволять животному открывать пасть для дыхания.

Отдельный вопрос: раскаленный асфальт. Проконтролировать температуру можно ладонью.

Если вы путешествуете в транспорте, где нет кондиционера, высок риск теплового удара у животного. Никогда не оставляйте животное запертым в автомобиле в жаркий день.

Следует помнить о контрасте температур: выход из кондиционированного помещения или автомобиля на жару может завершиться обмороком.

Если животное перегрелось или потеряло сознание, перенесите его в тень. Смочите лапы, живот и уши водой комнатной температуры – эти поверхности охладить легче всего.

Не следует заливать собаке или кошке в рот воду, животное может захлебнуться.

Если животному не станет лучше, отвезите его в ветбольницу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.