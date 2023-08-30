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  1. Общество

Как помочь домашним животным пережить жару: советы

22:43, 30 августа 2023
В квартирах необходимо обеспечить свободный доступ к прохладным местам.
Как помочь домашним животным пережить жару: советы
Изображение: freepik.com
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Жара бьет все рекорды. Как мы рассказывали, в Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекорды.

В Госпродпотребслужбе дали несколько советов, как помочь домашним животным пережить самые жаркие дни.

Больше всего рискуют перегреться молодые животные. В группе риска – животные с хроническими заболеваниями, а также любимцы с приплюснутыми мордашками, которым тяжелее дышать.

Как помочь животному в жару

  • В квартирах необходимо обеспечить свободный доступ к прохладным местам, например, ванной комнате. Не менее важен постоянный доступ к питьевой воде.
  • Следует позаботиться о рационе: уменьшить его, если животное мало двигается. Следите, чтобы еда не залеживалась в миске, ведь из-за температурного режима она быстрее портится.
  • Актуальность приобретают специальные сетки на окна «антикот», открытые окна - риск выпрыгнуть или случайно выпасть из окна.
  • Не стоит полностью остригать четырехлапых – это изменяет их терморегуляцию. Посоветуйтесь с ветеринаром.
  • Собаки и кошки почти не охлаждаются потея, животное охлаждается через хекания и благодаря воздуху в шерсти. Поэтому следует следить чтобы шерсть не сбивалась в комки.
  • К купаниям животных тоже следует подходить взвешенно. Если очень пушистое животное не обтереть, мокрая шерсть нагреется и ускорит перегревание.
  • В жару следует ограничить активность животного, даже если животное само его инициирует.
  • Выгуливать в наименее жаркие часы: рано утром или вечером берите на прогулки воду. Амуниция должна позволять животному открывать пасть для дыхания.
  • Отдельный вопрос: раскаленный асфальт. Проконтролировать температуру можно ладонью.
  • Если вы путешествуете в транспорте, где нет кондиционера, высок риск теплового удара у животного. Никогда не оставляйте животное запертым в автомобиле в жаркий день.
  • Следует помнить о контрасте температур: выход из кондиционированного помещения или автомобиля на жару может завершиться обмороком.
  • Если животное перегрелось или потеряло сознание, перенесите его в тень. Смочите лапы, живот и уши водой комнатной температуры – эти поверхности охладить легче всего.
  • Не следует заливать собаке или кошке в рот воду, животное может захлебнуться.
  • Если животному не станет лучше, отвезите его в ветбольницу.

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