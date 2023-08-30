Тепло заканчивается: синоптик рассказала, каким будет последний день лета

В последний день лета часть Украины накроют грозы, а часть – жара.

В последний день лета, 31 августа, на западе Украины ожидается комфортная температура, а на остальной территории еще удержится жара, – сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра в западных областях ожидается +23...+28 градусов, а на остальной территории Украины жара еще будет сопротивляться, +28...+33, местами возможно до +35 градусов.

К западу Украины подплыла котловина циклона с атмосферными фронтами, поэтому возможны локальные грозовые дожди во многих областях. На востоке и юго-востоке - без существенных осадков.

В Киеве будет жарко, однако без перебора, +29 градусов.

«А в пятницу вообще киевляне будут набирать в кувшины благословенный воздух, жара сдуется», – добавила синоптик.

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