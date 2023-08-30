Женщина в отпуске по уходу за первым ребенком: может ли мужчина взять отпуск на второго ребенка

Мужчина, у которого родился второй ребенок, может оформить отпуск по уходу за ним до трехлетнего возраста, если его жена находится в декретном отпуске с первым ребенком.

Центральный регион инспекционной деятельности в Днепропетровской области объясняет, может ли мужчина (работник учреждения), у которого родился второй ребенок, оформить отпуск по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, если у него жена находится в декретном отпуске с первым ребенком.

Отмечается, что может, поскольку это разные дети. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством при рождении ребенка предоставляется только одному из лиц, отцу или матери, по их желанию.

Это подтверждено внесенными изменениями ст. 179 КЗоТ Украины.

Чтобы получить отпуск, нужно написать заявление и, соответственно, предоставить либо свидетельство о рождении ребенка, либо другие документы, подтверждающие, что ребенок родился.

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