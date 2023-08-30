Не создать Генпрокурора №2: Денис Малюська рассказал, что в ближайшие месяцы будет происходить с САП, НАБУ и возобновлением декларирования

«Поиск баланса между необходимостью предоставить управленческие рычаги влияния руководителю САП, но при этом и не создать генерального прокурора №2», - по словам Дениса Малюськи, в ближайшие четыре месяца состоятся дискуссии вокруг статуса и полномочий САП и НАБУ.

Следующие четыре месяца будут очень насыщены дискуссиям вокруг антикоррупционной инфраструктуры. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Во-первых, они будут касаться законопроекта о возобновлении декларирования активов чиновниками и должностными лицами. «Будет сложный поиск баланса между тем, чтобы обеспечить прозрачность и тем, чтобы не сдать россиянам готовую базу данных для операций влияния», отметил министр. Пока законопроект 9534 принят в первом чтении.

Во-вторых, будет обсуждаться усиление состоятельности САП.

Здесь будет происходить, как подчеркнул Денис Малюська, «поиск баланса между необходимостью предоставить управленческие рычаги влияния и полномочия руководителю САП, но при этом и не создать генерального прокурора №2, который выпадет за конституционные границы (хотя потенциал реформы может быть такой, что кто там будет № 2 не столь однозначно)». Соответствующий законопроект – в стадии подготовки.

В-третьих, речь будет идти об усовершенствовании административной ответственности за нарушение во время декларирования активов. «Баланс между тем, чтобы и за мелкие нарушения было неотвратимое наказание, и тем, чтобы такое наказание не превращалось в бессрочное линчевание ни за что», отметил он. В данном случае речь идет о принятом недавно Радой законопроекте 9587-д о наказании за несвоевременное представление декларации в автоматическом режиме.

В-четвертых («возможно» – как отметил Малюська), будет обсуждаться увеличение количества сотрудников НАБУ. «Законопроект или правка в скором времени, и баланс здесь нужно искать между обеспечением необходимости ловить больше коррупционеров и желанием любого органа разрастаться вместо того, чтобы фокусироваться на важном», – подчеркнул министр юстиции.

Также власти планируют конкурс на руководителя НАПК (вскоре у действующего главы НАПК Александра Новикова истекут полномочия). «Здесь поиск баланса между профессионализмом, независимостью и отсутствием грехов в биографии», отметил министр.

«И это лишь перечень более или менее детально продискутированных инициатив и процессов

«Вангую – будет крик, шум, боль, удары ниже пояса и активная работа вентилятора

хуже этого – разве что осознание того, что скоро начинается учебный год и нужно будет снова контролировать посещение/поведение/домашку и т.д.

надеюсь на новый год нам всем не стыдно будет смотреть в зеркало, в глаза нашим гражданам и иностранным партнерам», - подытожил Денис Малюська.

Отметим, что соответствующее сообщение он сделал после сообщения о том, что послы стран «Большой семерки» провели встречу со спикером парламента Русланом Стефанчуком, где обсуждали укрепление САП, НАБУ и судебную реформу.

А эта встреча с G7 состоялась после публикации интервью Президента Владимира Зеленского, в котором он предложил приравнять коррупционные преступления к государственной измене.

Автор: Наталя Мамченко

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