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Не створити Генпрокурора №2: Денис Малюська розповів, що у найближчі місяці відбуватиметься із САП, НАБУ і відновленням декларування

«Пошук балансу між необхідністю надати управлінські важелі впливу керівнику САП, але при цьому і не створити генерального прокурора №2», - за словами Дениса Малюськи, найближчі чотири місяці відбудуться дискусії навколо статусу і повноважень САП та НАБУ.

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Не створити Генпрокурора №2: Денис Малюська розповів, що у найближчі місяці відбуватиметься із САП, НАБУ і відновленням декларування

15:56, 30 серпня 2023
«Пошук балансу між необхідністю надати управлінські важелі впливу керівнику САП, але при цьому і не створити генерального прокурора №2», - за словами Дениса Малюськи, найближчі чотири місяці відбудуться дискусії навколо статусу і повноважень САП та НАБУ.
Не створити Генпрокурора №2: Денис Малюська розповів, що у найближчі місяці відбуватиметься із САП, НАБУ і відновленням декларування
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Наступні чотири місяці будуть надзвичайно насичені дискусіям навколо антикорупційної інфраструктури. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська.

По-перше, вони стосуватимуться законопроекту про відновлення декларування активів чиновниками і посадовцями. «Буде складний пошук балансу між тим, щоб забезпечити прозорість, та тим, щоб не здати росіянам готову базу даних для операцій впливу», зазначив міністр. Наразі законопроект 9534 ухвалено у першому читанні.

По-друге, буде обговорюватися посилення спроможності САП.

Тут відбуватиметься, як підкреслив Денис Малюська, «пошук балансу між необхідністю надати управлінські важелі впливу та повноваження керівнику САП, але при цьому і не створити генерального прокурора №2, який випаде за конституційні межі (хоча потенціал реформи може бути такий що хто там буде №2 не так однозначно)». Відповідний законопроект – у стадії підготовки.

По-третє, буде йтися про вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення під час декларування активів. «Баланс між тим, щоб і за дрібні порушення було невідворотне покарання, і тим, щоб таке покарання не перетворювалось у безстрокове лінчування ні за що», зазначив він. У даному разі йдеться про ухвалений нещодавно Радою законопроект 9587-д про покарання за несвоєчасне подання декларації в автоматичному режимі.

По-четверте («можливо» - як зазначив Малюська), буде обговорюватися збільшення кількості співробітників НАБУ. «Законопроект або правка незабаром, і баланс тут потрібно шукати між забезпеченням необхідності ловити більше корупціонерів та бажанням будь-якого органу розростатись замість того щоб фокусуватись на важливому», підкреслив міністр юстиції.

Також влада планує конкурс на керівника НАЗК (невдовзі у діючого голови НАЗК Олександра Новікова спливають повноваження). «Тут пошук балансу між професійністю, незалежністю та відсутністю гріхів у біографії», зазначив міністр.

«І це лише перелік уже більш-менш детально продискутованих ініціатив та процесів

вангую – буде крик, шум, біль, удари нижче поясу та активна робота вентилятора

гірше цього – хіба усвідомлення того, що скоро починається навчальний рік і треба буде знов контролювати відвідування/поведінку/домашку і т.д.

сподіваюсь на новий рік нам усім не соромно буде дивитись у дзеркало, в очі нашим громадянам та іноземним партнерам», - підсумував Денис Малюська.

Зазначимо, що відповідний допис він зробив після повідомлення про те, що посли країн «Великої сімки» провели зустріч зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком, де обговорювали зміцнення САП, НАБУ та судову реформу.

А ця зустріч з G7 відбулася після, відповідно, публікації інтерв’ю Президента Володимира Зеленського, в якому він запропонував прирівняти корупційні злочини до державної зради.

Автор: Наталя Мамченко

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