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Посли G7 зустрілись зі Стефанчуком для обговорення судової реформи і посилення НАБУ та САП

Посли країн Великої сімки зустрілися зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

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Посли G7 зустрілись зі Стефанчуком для обговорення судової реформи і посилення НАБУ та САП

11:41, 29 серпня 2023
Посли країн Великої сімки зустрілися зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Посли G7 зустрілись зі Стефанчуком для обговорення судової реформи і посилення НАБУ та САП
Джерело фото: twitter.com/G7AmbReformUA
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Посли країн G7 провели зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Про це вони повідомили у Твіттері.

«На сьогоднішній зустрічі з Русланом Стефанчуком посли G7 обговорили роботу над судовою та антикорупційною реформами.

Ми також підтвердили важливість своєчасного відновлення системи декларування активів задля забезпечення максимальної прозорості, нового визначення політично значущих діячів, зміцнення антикорупційних установ, таких як САП та НАБУ, та покращення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до вказівок ОЕСР», - зазначили вони.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталці Мосейчук заявив, що корупцію необхідно прирівняти до державної зради.

Також Володимир Зеленський зазначив, що «багатьом хлопцям та дівчатам, які працюють в антикорупційних органах, він дуже вдячний», але вони повинні пропонувати системні рішення – не просто розширити штат.

Як відомо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 16 серпня повідомив, що САП необхідне як збільшення кількості прокурорів САП, так і посилення її адміністративного потенціалу.

Також в серпні у ВАКС повідомили про необхідність збільшення штату суддів ВАКС та АП ВАКС на 24 судді у зв’язку з поступово зростаючим навантаженням на суддів. У зв’язку зі збільшенням кількості суддів ВАКС та працівників апарату на 2024 рік Антикорсуд потребує додатково 101 млн грн у бюджеті на 2024 рік, наголосили у зверненні до Кабміну та Мінфіну Вища рада правосуддя.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос також вважає за необхідне збільшити кількість детективів на 300 людей.

В свою чергу, Президент Володимир Зеленський зазначив, що просто розширення штату антикорупційних органів не є системним рішенням для подолання корупції.

Джерело фото: twitter.com/G7AmbReformUA

Автор: Наталя Мамченко

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