У зв’язку зі збільшенням кількості суддів ВАКС та працівників апарату на 2024 рік Антикорсуд потребує додатково 101 млн грн, – ВРП

Вищому антикорупційному суду потрібно 101 млн грн у 2024 році для забезпечення збільшення чисельності суддів та працівників апарату, – Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну та Мінфіну.

Оскільки збори суддів Вищого антикорупційного суду ухвалили рішення збільшити чисельність суддів суду першої інстанції (тобто, ВАКС) на 15 посад та суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – на 9 посад, і відповідно, потрібно буде більше працівників апарату, ВАКС потребує у 2024 році на їх забезпечення 101 млн грн. Про це йдеться у зверненні Вищої ради правосуддя до Кабміну та Мінфіну з приводу доведених Міністерством фінансів граничних обсягів видатків фінансування судової влади.

Як зазначає ВРП, Вищий антикорупційний суд у своїх пропозиціях щодо фінансового забезпечення на 2024 рік звертає увагу на законодавчі зміни, які значно розширили повноваження суду, додавши до повноважень суду розгляд справ цивільної юрисдикції про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави в порядку цивільного судочинства та справ у межах адмінсудочинства щодо застосування санкцій.

З метою забезпечення стабільної роботи ВАКС у 2024 році, а також належного рівня оплати праці його працівників необхідно збільшити видатки загального фонду державного бюджету суду на загальну суму 41,96 млн грн. А саме, на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом треба збільшити видатки – на 31,45 млн грн, на здійснення правосуддя Апеляційною палатою ВАКС – на 10,5 млн грн.

Також Вищий антикорупційний суд наголошує на перебуванні у порядку денному та запланованому в нормативних документах, зокрема в Державній антикорупційній програмі на 2023–2025 роки, подальшого розширення підсудності Вищого антикорупційного суду.

ВАКС в умовах значного розширення повноважень, порівняно з 2019 роком, зазначає, що з метою забезпечення безперебійного здійснення правосуддя судом рішенням зборів суддів Вищого антикорупційного суду від 12 липня 2023 року №4 вирішено збільшити чисельність суддів як суду першої інстанції на 15 посад та суддів АП ВАКС на 9 посад.

Збільшення чисельності суддів відповідно призведе до збільшення чисельності працівників апарату ВАКС на 127 посад, у тому числі суду першої інстанції – на 82 посади, Апеляційної палати – на 45 посад.

Як зазначає ВРП, потреба у збільшенні видатків на додаткову чисельність суддів та працівників апарату Вищого антикорупційного суду, враховуючи час, необхідний для проведення конкурсу з відбору суддів ВАКС, становить 101, млн грн (за бюджетною програмою на ВАКС – 62,82 млн грн, за бюджетною програмою на АП ВАКС – 38,35 млн грн):

на оплату праці – 71,23 млн грн (за бюджетною програмою ВАКС – 46,44 млн грн, за бюджетною програмою АП ВАКС – 24,79 млн грн);

на нарахування на оплату праці – 15,67 млн грн

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 488,1 тис. грн

на інші видатки споживання – 8,93 млн грн;

на видатки розвитку – 4,85 млн грн.

Також у ВАКС зауважили, що, попри невирішення протягом чотирьох років гострої проблеми із забезпеченням належними приміщеннями (як суду першої інстанції, так і його Апеляційної палати), Вищий антикорупційний суд не порушує питання щодо виділення капітальних видатків на відповідні потреби у 2024 році.

Ураховуючи викладене, ВАКС суд для забезпечення належного функціонування наголошує на необхідності збільшення показників граничних обсягів видатків загального фонду державного бюджету на 2024 рік на загальну суму 143,15 млн грн, з яких 101,188 млн грн – для збільшення чисельності суддів та працівників апарату ВАКС.

ВРП також зазначило, що матеріали щодо збільшення кількості суддів Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції на 15 посад та суддів АП ВАКС на 9 посад перебувають на опрацюванні Вищої ради правосуддя. На сьогодні ще не ухвалено рішення щодо збільшення кількості суддів ВАКС.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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