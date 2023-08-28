В связи с увеличением количества судей ВАКС и работников аппарата на 2024 год Антикорсуд нуждается дополнительно в 101 млн грн, – ВСП

Высшему антикоррупционному суду нужно 101 млн грн в 2024 году для обеспечения увеличения численности судей и работников аппарата, – Высший совет правосудия обратился в Кабмин и Минфин.

Поскольку собрание судей Высшего антикоррупционного суда приняло решение увеличить численность судей первой инстанции (т. е. ВАКС) на 15 должностей и судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда – на 9 должностей, и соответственно, потребуется больше работников аппарата, ВАКС нуждается в 2024 году на их обеспечение в 101 млн грн. Об этом говорится в обращении Высшего совета правосудия в Кабмин и Минфин по поводу доведенных Министерством финансов предельных объемов расходов финансирования судебной власти.

Как отмечает ВСП, Высший антикоррупционный суд в своих предложениях по финансовому обеспечению на 2024 год обращает внимание на законодательные изменения, значительно расширившие полномочия суда, добавив к полномочиям суда рассмотрение дел гражданской юрисдикции о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства в порядке гражданского производства и дел в рамках админсудопроизводства по применению санкций.

В целях обеспечения стабильной работы ВАКС в 2024 году, а также надлежащего уровня оплаты труда его работников необходимо увеличить расходы общего фонда государственного бюджета суда на общую сумму 41,96 млн. грн. А именно, на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом следует увеличить расходы – на 31,45 млн грн, на осуществление правосудия Апелляционной палатой ВАКС – на 10,5 млн грн.

Также Высший антикоррупционный суд отмечает пребывание в повестке дня и запланированной в нормативных документах, в частности в Государственной антикоррупционной программе на 2023-2025 годы, дальнейшего расширения подсудности Высшего антикоррупционного суда.

ВАКС в условиях значительного расширения полномочий по сравнению с 2019 годом отмечает, что с целью обеспечения бесперебойного осуществления правосудия судом решением собрания судей Высшего антикоррупционного суда от 12 июля 2023 года №4 решено увеличить численность судей как суда первой инстанции на 15 должностей на 9 должностей.

Увеличение численности судей соответственно приведет к увеличению численности работников аппарата ВАКС на 127 должностей, в том числе суд первой инстанции – на 82 должности, Апелляционной палаты – на 45 должностей.

Как отмечает ВСП, потребность в увеличении расходов на дополнительную численность судей и работников аппарата Высшего антикоррупционного суда, учитывая время, необходимое для проведения конкурса по отбору судей ВАКС, составляет 101 млн грн (по бюджетной программе на ВАКС – 62,82 млн грн, по бюджетной программой на АП ВАКС – 38,35 млн грн):

на оплату труда – 71,23 млн грн (по бюджетной программе ВАКС – 46,44 млн грн, по бюджетной программе АП ВАКС – 24,79 млн грн);

на начисление на оплату труда – 15,67 млн грн

на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 488,1 тыс. грн

на другие расходы потребления – 8,93 млн грн;

на расходы развития – 4,85 млн. грн.

Также в ВАКС отметили, что несмотря на не решенную в течение четырех лет острую проблему с обеспечением надлежащими помещениями (как суда первой инстанции, так и его Апелляционной палаты), Высший антикоррупционный суд не поднимает вопрос о выделении капитальных расходов на соответствующие нужды в 2024 году.

Учитывая изложенное, ВАКС суд для обеспечения надлежащего функционирования отмечает необходимость увеличения показателей предельных объемов расходов общего фонда государственного бюджета на 2024 год на общую сумму 143,15 млн грн, из которых 101,188 млн грн – для увеличения численности судей и работников аппарата ВАКС.

ВСП также отметил, что материалы по увеличению количества судей Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции на 15 должностей и судей АП ВАКС на 9 должностей находятся на проработке Высшего совета правосудия. На сегодняшний день еще не принято решение об увеличении количества судей ВАКС.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Автор: Наталья Мамченко

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