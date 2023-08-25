Пять стран ЕС планируют продолжить блокировать импорт зерна из Украины

Пять стран ЕС хотят продлить запрет на импорт украинского зерна и добавить в список ввоз еще некоторых продуктов.

Источник фото: Reuters

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия поддерживают продление запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны до конца года, – заявил в пятницу министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, пишет Reuters.

«Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года. Я хочу сказать, что даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация понятна», – заявил министр Польши.

Он также отметил, что министры сельского хозяйства пяти стран согласны с субсидированием транзита зерна. Кроме того, предлагают в список запрещенных к ввозу продуктов добавить и другие, например, малину, как в случае с Польшей.

В мае Евросоюз разрешил пяти соседним странам запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Этот запрет заканчивается 15 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.