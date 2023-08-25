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  1. У світі

П'ять країн ЄС планують продовжити блокувати імпорт зерна з України

20:24, 25 серпня 2023
П'ять країн ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна та додати до списку ввезення ще деяких продуктів.
П'ять країн ЄС планують продовжити блокувати імпорт зерна з України
Джерело фото: Reuters
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Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина підтримують продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна в ці країни до кінця року, – заявив в п'ятницю міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, пише Reuters.

«Ми підтримуємо заборону на імпорт у наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни введуть свої власні обмеження. Наша декларація зрозуміла», – заявив міністр Польщі.

Він також зазначив, що міністри сільського господарства п'яти країн згодні із субсидуванням транзиту зерна. Крім того, пропонують до списку заборонених до ввезення продуктів додати й інші, наприклад, малину, як у випадку з Польщею.

У травні Євросоюз дозволив п'ятьом сусіднім країнам заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона закінчується 15 вересня.

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