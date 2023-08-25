Уряд запровадив електронний документообіг під час та після проходження ВЛК – Маляр

Кабмін затвердив порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців в електронному форматі.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії, – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, порядок електронного документообігу спростить взаємодію між усіма суб’єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади.

Раніше всі документи, пов'язані з проходженням Військово-лікарської комісії та оформленням відпусток для лікування чи звільнення військовослужбовців, передавалися у паперовому вигляді, що викликало значні ускладнення в процесах та завдавала додаткових незручностей військовослужбовцям.

Тепер Кабмін схвалив новий порядок електронного документообігу, який спрощує взаємодію між усіма суб'єктами системи, які взаємодіють з військовослужбовцями в рамках ВЛК. Цей підхід позбавляє військовослужбовців ролі «кур'єра» та надає їм можливість швидко отримувати необхідні документи для проходження медичних оглядів та виконання рішень ВЛК.

Зазначені інституції зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронному форматі:

списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я;

постанови ВЛК у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров'я;

витяги з наказів військової частини.

Для реалізації постанови Уряду впроваджується відповідне технічне рішення.

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