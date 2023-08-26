На Кіровоградщині підприємець майже 5 років не платив оренду за ставок: що вирішив суд

Громаді повернуто водойму вартістю 145 млн грн.

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури через суд повернули у комунальну власність Новомиргородської міської ради водний об’єкт в межах р. Велика Вись вартістю 145 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що підприємець з 2018 року користувався землями водного фонду без відповідних правовстановлюючих документів. Він здійснює підприємницьку діяльність з використанням водойми площею 26 га без договору оренди.

Відповідно плату за користування земельною ділянкою з розташованим на ній водним об’єктом відповідач не сплачував. Це призвело до недоотримання коштів місцевим бюджетом.

З метою захисту державних інтересів прокурори звернулися до суду з вимогою повернути природні ресурси у власність громади.

Наразі позовні вимоги прокуратури Господарський суд Кіровоградської області задовольнив у повному обсязі.

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