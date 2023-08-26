В Кировоградской области предприниматель почти 5 лет не платил аренду за водоем: что решил суд

Общине вернули водоем стоимостью 145 млн грн.

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры через суд вернули в коммунальную собственность Новомиргородского городского совета водный объект в пределах г. Большая Высь стоимостью 145 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что предприниматель с 2018 пользовался землями водного фонда без соответствующих правоустанавливающих документов. Он осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием водоема площадью 26 га без договора аренды.

Соответственно, плату за пользование земельным участком с расположенным на ней водным объектом ответчик не платил. Это привело к недополучению средств местным бюджетом.

В целях защиты государственных интересов прокуроры обратились в суд с требованием вернуть природные ресурсы в собственность общины.

Исковые требования прокуратуры Хозяйственный суд Кировоградской области удовлетворил в полном объеме.

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