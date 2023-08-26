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Жителя Днепра будут судить за изнасилование и развращение детей

07:49, 26 августа 2023
Мужчина проживал с сожительницей своего внука и ее 7-летней дочерью, которую неоднократно насиловал.
Жителя Днепра будут судить за изнасилование и развращение детей
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В Днепре перед судом предстанет мужчина, регулярно насиловавший 7-летнюю девочку. Еще против одного ребенка злоумышленник совершил развратные действия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как выяснили следователи, мужчина проживал вместе с сожительницей своего внука и ее 7-летней дочерью. Когда матери ребенка не было дома, злоумышленник неоднократно насиловал девочку.

Однажды к ребенку в гости пришла 8-летняя подружка. Воспользовавшись моментом, мужчина совершил в отношении девочки развратные действия. Она сразу рассказала обо всем родителям.

На место инцидента была вызвана полиция. Правоохранители пообщались с детьми и опросили свидетелей. Информация об изнасиловании и сексуальных домоганиях к обоим детям подтвердилась.

В настоящее время в суд направлен обвинительный акт. Злоумышленнику грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, что житель Прикарпатья получил 15 лет тюрьмы за изнасилование ребенка.

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